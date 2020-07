Roma: ruba nei negozi del centro commerciale di viale Primavera, arrestata 18enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una 18enne è stata fermata dal personale di sicurezza del centro commerciale in viale della Primavera a Roma con un bottino costituito da diversi capi di abbigliamento, ai quali erano stati asportati placchette anti-taccheggio, oltre a evidenziatori, adesivi, lavagne magnetiche ed altri gadget. Il tutto era il frutto della 'spesa' effettuata in 3 diversi negozi. La ragazza è stata fermata alle 13 di ieri mentre la sua complice è riuscita a fuggire. Appena giunti sul posto gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Torpignattara, hanno preso in consegna la ragazza dal personale della sicurezza di uno dei negozi derubati. I poliziotti, raccolte le testimonianze dei diversi negozi derubati e dopo aver avuto il riscontro della merce sottratta, hanno accompagnato la giovane negli uffici del Commissariato è stata arrestata per furto aggravato in concorso.(Rer)