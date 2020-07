Viterbo: sindaco Arena, varchi Ztl centro storico aperti fino l 15 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I varchi della Ztl del centro storico di Viterbo, rimarranno disattivati ancora per qualche giorno. Lo stretto necessario per la fornitura e il posizionamento della segnaletica verticale. A darne comunicazione e a fornire aggiornamenti è il sindaco Giovanni Maria Arena, a seguito dell'approvazione della recente delibera di giunta. Non appena collocata la nuova segnaletica verticale, la ztl CS rispetterà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì i varchi saranno attivi dalle ore 19 alle ore 6 del giorno successivo; sabato e festivi i varchi saranno attivi dalle ore 10.30 alle ore 6 del giorno successivo. In tali fasce orarie la ztl sarà chiusa al traffico veicolare (eccetto autorizzati). La proroga della sospensione della vigenza della ztl, prevista fino al prossimo 15 luglio, è stata disposta con apposita ordinanza della Polizia locale. "Confidiamo di poter disporre della necessaria segnaletica prima di tale data - ha aggiunto il sindaco Arena -: non appena installata, potremo procedere con la nuova regolamentazione oraria della ztl centro storico". (Com)