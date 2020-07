Approvati gli emendamenti al decreto Rilancio: ecco tutte le novità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono diverse le novità contenute nel decreto Rilancio, alla luce degli emendamenti approvati in commissione Bilancio a Montecitorio. Il provvedimento, che è stato licenziato ieri sera appunto dalla commissione, approderà dopodomani lunedì mattina, 6 luglio, nell’Aula della Camera per la discussione generale. Tra le misure c’è il prolungamento dal 31 luglio al 31 agosto del periodo di congedo straordinario al 50 per cento della retribuzione stabilito per i genitori di bambini fino ai 12 anni di età, dipendenti privati. Stanziati 150 milioni di euro che i Comuni dovranno usare per ampliare la fascia d’età per i centri estivi, che passa così da 3-14 anni a 0-16 anni. Ecco, poi, l’estensione del super bonus al 110 per cento alle seconde case unifamiliari, come ad esempio le villette a schiera, ed alle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente agli spogliatoi. Rimangono esclusi i castelli e le ville. Viene, inoltre, riconosciuto un contributo pari a sei milioni di euro per i lavoratori frontalieri, mentre l’Inail potrà utilizzare 200 milioni di euro con l’obiettivo di sostenere la sicurezza delle aziende. Fra gli interventi ci sono l’allungamento della Cassa integrazione di altre 4 settimane, per permettere alle imprese che hanno esaurito gli ammortizzatori sociali di poter usufruire subito di questo strumento anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020, la proroga dei termini - spostati adesso al 31 luglio - per fare la domanda per il reddito d’emergenza e la proroga del termine - dal 15 luglio al 15 agosto - entro il quale i datori di lavoro possono presentare le domanda di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, ed i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto possono richiedere il rilascio di permesso di soggiorno temporaneo. Ed ancora: primi aiuti al comparto dell’automotive con incentivi per l’acquisto di automobili, richiesta al ministero dell'Ambiente, sentiti l'Istituto superiore di Sanità e l'Ispra, di “adottare - come spiega la deputata del Movimento cinque stelle, Ilaria Fontana - delle linee guida che definiscano nel dettaglio come recuperare i materiali di cui sono fatte le mascherine, in un'ottica il più possibile circolare, oltre a stabilire i criteri di raccolta presso le abitazioni e le forme di conferimento, anche attraverso misure di incentivazione a favore dei cittadini. Pensiamo, in primis - aggiunge sempre la parlamentare -, a punti di raccolta capillari simili a quelli utilizzati per i rifiuti speciali come materiali sanitari o pile”. Via libera, infine, all’aumento delle pensioni di invalidità a 516 euro, a 150 milioni di euro in più per le scuole paritarie ed all’immediato rimborso cash dei biglietti dei concerti in caso di cancellazione definitiva. (Rin)