Corea del Nord: viceministro Esteri Choe, in vista nessuna ripresa dei negoziati con Usa

- La Corea del Nord non ha in programma il ripristino dei negoziati con gli Stati Uniti a proposito del suo programma nucleare, a meno che Washington non metta da parte le sue politiche “ostili” verso Pyongyang. Lo ha chiarito in un comunicato il primo viceministro degli Esteri Choe Son Hui, dopo che in settimana l’ex consigliere alla Sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton, ha dichiarato che il presidente statunitense Donald Trumpo potrebbe tentare di organizzare un nuovo incontro a sorpresa con il leader nordcoreano Kim Jong-un a ottobre, poche settimane prima del voto negli Usa. Ad auspicarlo è anche il presidente sudcoreano Moon Jae-in, che da tempo spinge per un rilancio dei colloqui tra Washington e Pyongyang e che di recente ha espresso la speranza che Trump e Kim s’incontrino nuovamente prima delle elezioni statunitensi, in programma il 3 novembre prossimo. (Git)