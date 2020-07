Decreto Rilancio: Salvini, aumentate le pensioni di invalidità, storica battaglia della Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito ai lavori sul decreto Rilancio in commissione Bilancio a Montecitorio afferma che sono state "aumentate le pensioni di invalidità. È una storica battaglia della Lega - continua l'ex ministro dell'Interno in una nota -, vinta dalle opposizioni alla faccia di un governo che ha dimenticato milioni di disabili e di ragazzi speciali, cancellando perfino il ministero per le Disabilità istituito per la prima volta dalla Lega". Il senatore leghista questa mattina è atteso a Roma, in piazza del Popolo, per la manifestazione del centrodestra "Insieme per l’Italia del lavoro". (Com)