Libia: fonti stampa, la Turchia stringe un patto per estendere l’intervento militare diretto (2)

- Durante la visita, non annunciata, Akar ha esaminato le attività svolte dalle Forze armate turche nell’ambito del protocollo d’intesa sulla sicurezza e la cooperazione militare con il Gna libico sottoscritto nel novembre 2019. "Continueremo a sostenere i nostri fratelli libici a vivere in modo più sicuro, dignitoso e felice”, ha dichiarato Akar. Rivolgendosi agli alti funzionari militari del Gna, il ministro della Difesa turco ha dichiarato: “Voglio che sappiate che siamo al vostro fianco oggi e domani, sapremo sempre cosa fare per i nostri fratelli libici sotto le istruzioni del nostro presidente Recep Tayyip Erdogan”. La visita di Akar in Libia giunge nello stesso giorno della missione ufficiale di Erdogan a Doha, in Qatar, e a poche settimane dalla delegazione di alto livello, giunta a Tripoli 17 giugno scorso, guidata dal ministro degli Esteri, Mevlut Cavusoglu e a cui hanno preso parte 25 esponenti del governo turco, tra cui i ministri del Tesoro e delle Finanze, Berat al Bairak, dell’Economia Nihat Zeybekci e il capo dell’intelligence, Hakan Fidan. (Tua)