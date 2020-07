Turismo: Coldiretti-Ixè, 13,5 milioni di italiani in vacanza a luglio, il 23 per cento in meno del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 13,5 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza a luglio, con un pesante calo del 23 per cento rispetto allo scorso anno a causa delle incertezze, paure e difficoltà economiche. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixè nel primo week end del mese che segna tradizionalmente in Italia l’inizio delle grandi partenze, condizionate quest’anno dall’emergenza coronavirus. In altre parole - sottolinea la Coldiretti in una nota - quest’anno a luglio partono per le vacanze 4,1 milioni di italiani in meno ai quali si aggiungono i mancati arrivi degli stranieri dai paesi extracomunitari come Usa e Cina per i quali resta in vigore l'isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria nonostante l’apertura delle frontiere Ue dal primo luglio, mentre resta ancora pesante l’incognita sui cittadini provenienti dall’Unione Europea anche se si registrano i primi arrivi da Germania e Nord Europa. Una situazione poco incoraggiante dopo che - continua l'organizzazione agricola - il bilancio turistico nazionale del mese di giugno dell’Italia conta più di 10 milioni di turisti italiani e stranieri in meno con un impatto devastante sull'indotto dal settore dell' ospitalità a quello della ristorazione, come bar, ristoranti, agriturismi e pizzerie. (segue) (Com)