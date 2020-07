Turismo: Coldiretti-Ixè, 13,5 milioni di italiani in vacanza a luglio, il 23 per cento in meno del 2019 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Segnali positivi ci sono sicuramente - precisa la Coldiretti - per le oltre 24 mila aziende agrituristiche italiane che, spesso situate in zone isolate della campagna in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all’aperto, sono forse i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza secondo Terranostra e Campagna amica. Dal turismo dipende un sistema che si compone di 612 mila imprese con 2,7 milioni di lavoratori con un pesante impatto sull’indotto. Tra gli svaghi preferiti infatti accanto ad arte, tradizione, relax e puro divertimento, la ricerca del cibo e il vino locali è diventata il vero valore aggiunto delle vacanze made in Italy nel 2020 con circa un terzo del budget destinato proprio all’alimentazione per consumi al ristorante o per l’acquisto di souvenir. L’Italia è leader mondiale incontrastato nel turismo enogastronomico - conclude l'organizzazione agricola - grazie al primato dell’agricoltura più green d’Europa con 303 specialità ad indicazione geografica riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, 5.155 prodotti tradizionali regionali censiti lungo la Penisola, la leadership nel biologico con oltre 60 mila aziende agricole biologiche e la più grande rete mondiale di mercati di agricoltori e fattorie con Campagna amica. (Com)