Meteo Milano: la situazione di oggi

- Cielo nella notte e fino al primo mattino nuvoloso, con irregolari ma progressive e ampie schiarite a partire da nordovest nel corso della mattina; nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti sulle Prealpi centro-orientali. Nella notte residui rovesci e temporali su pianura e Appennino, poi assenti salvo isolati e brevi rovesci sulle Prealpi centro-orientali tra tardo pomeriggio e sera. Minime in lieve calo, massime in aumento. In pianura minime tra 18 e 20 °C, massime tra 28 e 31 °C. (Rem)