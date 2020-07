Minori: sgominata da Polizia postale rete pedopornografia online in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il materiale illegale - si sottolinea nella nota - è risultato essere molto diversificato passando da foto che rappresentavano scene di nudo ad altre aventi contenuti raccapriccianti, ritraenti vere e proprie violenze sessuali dove le vittime erano spesso neonati; in alcuni casi si è riscontrata la presenza di materiale autoprodotto in ambito familiare. In alcune immagini venivano coinvolti animali e adottate pratiche di sadismo, cosa che ha permesso, avvalendosi di un protocollo di categorizzazione del materiale illegale condiviso a livello internazionale, di creare una vera e propria profilazione dei criminali in base ai gusti espressi ed alle modalità di interazione in rete. Sulla stessa piattaforma, all'epoca dei fatti, condivideva materiale autoprodotto un soggetto già arrestato qualche mese prima dal compartimento Polizia postale di Torino nell'ambito di un'altra indagine in materia di pedopornografia online. La Polizia postale - segnala sempre la nota - ha isolato la posizione dei singoli nickname recuperando per ognuno di loro il materiale condiviso ed estrapolando le connessioni Ip utili al prosieguo delle indagini. A quel punto una lunga e capillare attività di indagine fatta di ricerche Osint (Open source intelligence) e di un vero e proprio pedinamento virtuale ha consentito di dare un nome ai nickname utilizzati in rete dai pedofili portandoli allo scoperto e fuori dall'anonimato della Rete. (Com)