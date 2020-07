Usa: paura contagi, il Messico chiude i confini tra lo Stato di Sonora, Arizona e New Mexico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato di Sonora, nel nord del Messico e che confina con l'Arizona e con una piccola porzione del New Mexico - sta inasprendo le restrizioni al confine questo fine settimana, poiché entrambe le regioni registrano un'ondata di casi di coronavirus. In previsione del fine settimana del 4 luglio, il governo dello Stato ha annunciato l'intenzione di collocare dei filtri nelle principali città di confine di Sonora per respingere i turisti e coloro che viaggiano per scopi non essenziali. Lo riporta il sito "The Hill". "In questo momento saremo tutti in allerta, sia che si tratti di messicani che vivono negli Stati Uniti, sia che si tratti di statunitensi che vogliano venire a trascorrere qui il fine settimana", ha detto il governatore di Sonora, Claudia Pavlovich, in una dichiarazione all'"Arizona Daily Star". Al momento, gli Stati Uniti hanno restrizioni sul traffico non essenziale proveniente dal Messico e diretto verso gli Stati Uniti. Le restrizioni che lo Stato di Sonora vuole imporre avrebbero lo stesso effetto per il traffico verso il Messico dagli Stati Uniti. L'Arizona è attualmente uno degli Stati Usa più colpiti dal virus, e anche Sonora ha iniziato a vedere un aumento dei casi. (Nys)