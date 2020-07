Business news: ministro delle Finanze romeno, siamo nel periodo più difficile degli ultimi 100 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania, a causa della pandemia del Covid-19, sta attraversando il periodo più difficile per l'economia degli ultimi 100 anni. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze romeno, Florn Citu, parlando all'emittente televisiva "B1Tv". Il ministro Citu ha spiegato che la situazione è peggiore rispetto alla guerra ed al regime comunista tanto da giustificare la decisione di non aumentare le pensioni dal primo settembre. "Dobbiamo essere molto onesti con noi stessi. Stiamo attraversando il periodo più difficile per l'economia degli ultimi cento anni. Allo stesso tempo, dobbiamo disporre di tutti i dati per l'esercizio finanziario a sei mesi. I dati sembrano buoni, siamo riusciti a evitare un disastro per l'economia", ha dichiarato Citu. (Rob)