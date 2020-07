Business news: ministro Finanze romeno, 1,49 miliardi di euro in prestiti per programma Imm Invest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il successo del programma per le piccole e medie imprese della Romania, Imm Invest, "è indiscutibile". Lo ha scritto ministro delle Finanze, Florin Citu, sulla sua pagina di Facebook, annunciando che sono 8.368 aziende le aziende che hanno aderito a questo programma per un volume dei prestiti concessi che ha raggiunto gli 1,49 miliardi di euro, ovvero il 10,5 per cento dello stock totale di prestiti in leu (moneta locale della Romania) per le imprese. "Imm Invest, lanciato dal governo del Partito nazionale liberale, è il programma più importante per le piccole e medie imprese degli ultimi 30 anni", ha affermato Citu. I principali vantaggi che offre sono i seguenti: lo Stato garantisce fino al 90 per cento del valore del prestito; gli interessi sui prestiti sono interamente sovvenzionati dallo Stato almeno fino alla fine dell'anno; nessuna commissione relativa alla garanzia statale; zero commissioni per il rimborso anticipato del prestito; e il periodo di garanzia è fino a 72 mesi. Il programma Imm Invest è stato lanciato dal governo di Bucarest a sostegno delle imprese colpite dall'epidemia di Covid-19. (Rob)