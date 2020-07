Business news: Grecia, al via il 3 luglio prima fase lavori del progetto riqualificazione di Elliniko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori relativi al progetto di investimento nell’area dell’ex aeroporto di Elliniko ad Atene inizieranno il 3 luglio, nove anni dopo che il paese ha lanciato la sua prima gara d'appalto per la vendita e l'affitto a lungo termine del vasto appezzamento. Secondo quanto riferito dal quotidiano di Atene “Kathimerini”, l'evento sarà segnato con una cerimonia di mattina alla quale parteciperà il primo ministro Kyriakos Mitsotakis. La società greca Lamda, che si è aggiudicata i lavori, prevede di realizzare nel tratto costiero del fondo residenze di lusso, hotel, un porto turistico e un casinò per un costo totale di circa 8 miliardi di euro. La prima fase dei lavori comprende la demolizione di strutture ed edifici all'interno del vecchio aeroporto e dovrebbe durare circa tre anni e mezzo. Durante questo periodo, Lamda costruirà il casinò, due hotel e diversi grattacieli che ospiteranno gli uffici. Il progetto di riferimento nasce da un accordo post-salvataggio tra la Grecia e i suoi creditori, ed è stato caratterizzato da ritardi burocratici, ricorsi e questioni politiche. Il governo greco ha lanciato per la prima volta una gara d'appalto per la vendita e l'affitto dell’area nel 2011, ma ostacoli legali l'hanno respinta di altri due anni. La società Lamda Development ha finalmente firmato un accordo di 915 milioni di euro per un contratto di locazione valido per un periodo di 99 anni a marzo 2014. L'aeroporto di Elliniko ha chiuso nel 2001 per far posto a quello più grande a Spata, nell'Attica orientale, che è stato inaugurato il 28 marzo 2001, in tempo per i Giochi olimpici di Atene del 2004. (Gra)