Business news: Romania, presto consegna del primo lotto di mezzi armati Piranha V

- Il primo lotto di 36 mezzi armati Piranha V saranno presto consegnati al ministero della Difesa della Romania. Lo ha annunciato la Direzione nazionale romena per gli armamenti, secondo cui la prossima settimana questi mezzi saranno testati al quartiere generale della società Uzina Mecanica Bucharest. Si tratta di mezzi prodotti a livello locale, come voluto dal ministero della Difesa romeno. Dopo questi test, spiega la nota, saranno avviate le procedure per l'addestramento del personale coinvolto nel processo di manutenzione. Attuando questo programma di dotazione di nuovi mezzi, viene sottolineato, il ministro della Difesa di Bucarest "continua nel suo orientamento strategico per impiegare il massimo livello possibile di risorse dell'industria della difesa della Romania". (Rob)