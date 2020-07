Business news: Grecia: Stournaras avvia secondo mandato alla guida della Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yannis Stournaras ha giurato per l'inizio del suo secondo mandato come governatore della Banca centrale di Grecia. Lo riferisce la stampa di Atene, secondo cui il giuramento è avvenuto alla presenza del capo dello Stato Katerina Sakellaropoulou e del ministro delle Finanze Christos Staikouras. Il partito di centro destra al governo, Nuova democrazia (Nd), ha annunciato nelle scorse settimane la sua scelta di ricandidate Stournaras per un nuovo mandato alla guida della Banca centrale. (Gra)