Business news: Bosnia, completamento statale Stolac-Neum è previsto per la fine del 2021

- Il completamento della nuova strada statale per il collegamento delle località di Stolac e Neum in Bosnia è previsto entro la fine dell'anno prossimo. Lo ha dichiarato il direttore del dipartimento economico e legale della Società strade della Federazione della Bosnia-Erzegovina (entità croata e musulmana), Bekir Isakovic, secondo quanto riferisce oggi l'emittente "N1". L'attuale collegamento stradale vede una larghezza di tre metri e questo costringe, ha osservato Isakovic, a mantenere una velocità massima di 40 chilometri orari. La nuova strada, ha aggiunto il dirigente della Società strade della Federazione, è progettata con elementi del percorso che consentono una velocità di 80 chilometri orari. La nuova strada sarà inoltre lunga 36 chilometri e quindi sarà più corta rispetto a quella attuale di ben 5 chilometri. All'interno del nuovo percorso sarà costruita la galleria Zaba, la cui lunghezza prevista è pari a 975 metri. La scadenza per il completamento dei lavori della galleria è stata fissata a ottobre 2020. (Seb)