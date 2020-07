Business news: Ucraina, Birs stanzierà 350 milioni di dollari per fondo ripresa crisi economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina riceverà 350 milioni di dollari dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Birs) a sostegno del suo progetto di prestiti per la ripresa dopo la crisi del coronavirus. Lo ha reso noto l’ufficio stampa del dicastero delle Finanze dell’Ucraina, spiegando che il consiglio direttivo della Banca mondiale ha autorizzato il prestito della Birs. “La pandemia di Covid-19 è risultata in un drastico calo dell’economia che va a colpire le entrate dei cittadini ucraini e delle piccole attività, oltre a limitare il bilancio del governo. Questi prestiti per politiche di sviluppo forniscono 350 milioni di dollari per mondiale per Bielorussia, Ucraina e Moldova. (Rum)