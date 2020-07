Business news: ministro Finanze romeno, nessuna necessità nel 2020 di prestito dall'Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania non avrà bisogno di un prestito dal Fondo monetario internazionale (Fmi) quest'anno. Il denaro necessario sarà ottenuto dai mercati finanziari. Lo ha detto il ministro delle Finanze romeno, Florin Citu, all'emittente televisiva "Digi 24". "Non avremo bisogno del Fmi. Nel 2020 abbiamo gestito un'anteprima: siamo l'unico paese che non si trova nell'area dell'euro, che ha un deficit che andrà al 7 per cento e non necessita di finanziamenti da un istituto finanziario come il Fmi. Otterremo i soldi dai mercati finanziari. Abbiamo la fiducia dei finanziatori privati. Abbiamo avuto l'emissione obbligazionaria di maggior successo in tempi di crisi, con un interesse di 13 miliardi di euro, di cui abbiamo preso 3,3 miliardi di euro. Sto anche preparando una sorpresa per i romeni in termini di prestiti. I tassi di interesse sono in calo, circa il 3 per cento per i prestiti in lei, a seconda della scadenza. Qui lavoriamo molto bene anche con la banca centrale", ha affermato il ministro. (Rob)