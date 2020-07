Business news: Banca centrale romena, incertezze globali e calo fiducia investitori rischi per stabilità finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio sistemico più importante per la stabilità finanziaria della Romania nel prossimo periodo è l'aumento dell'incertezza globale e il rapido declino della fiducia degli investitori nelle economie emergenti. È quanto si legge nel Rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca nazionale di Romania (Bnr). "Le valutazioni attuali indicano due gravi rischi per la stabilità finanziaria della Romania: aumento dell'incertezza globale e riduzione rapida della fiducia degli investitori nelle economie emergenti”, si legge nel rapporto. “Un terzo elemento di impatto sulla stabilità finanziaria è il rischio relativo al quadro legislativo incerto e imprevedibile nel settore finanziario-bancario. Gli altri due rischi sono di moderata intensità e riguardano il mancato rimborso dei prestiti contratti dal settore non governativo e l'accesso al finanziamento dell'economia reale", si legge nella relazione. La Banca centrale rileva che i rischi sistemici per la stabilità finanziaria in Romania sono aumentati in modo sostanziale, analogamente agli sviluppi in Europa e nel mondo. Lo scoppio della pandemia di Covid-19 ha importanti conseguenze economiche, sociali e finanziarie negative, un fatto che ha portato alla rapida adozione di misure da parte delle autorità nazionali e internazionali. Il mix di attività si estende dalla sfera delle soluzioni monetarie, a quelle prudenziali e fiscali. (Rob)