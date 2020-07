Business news: Polonia, export potrebbe diminuire di 20 miliardi di euro nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una diminuzione degli ordini, i problemi con logistica e la carenza di manodopera sono i principali problemi che hanno colpito l'export polacco durante la crisi del coronavirus. Secondo le previsioni degli esperti della Camera nazionale dell'economia quest'anno l'export polacco potrebbe diminuire di 20 miliardi di euro. Dopo l'iniziale grave crisi ad aprile determinata dal coronavirus i numeri sono in leggera crescita. Si stima che a maggio l'export abbia registrato vendite per un valore totale di 14,2 miliardi di euro, ovvero è cresciuto del 3,7 per cento rispetto ad aprile ma paragonato all'anno precedente è sceso del 27 per cento. Gli esperti prevedono che la situazione vada via via migliorando. "I dati di maggio hanno mostrato i primi effetti dello 'scongelamento' dell'economia post Covid-19", ha affermato la Camera. Un ruolo chiave nell'export ce l'ha anche la valuta. A maggio la moneta polacca si è rafforzata del 0,3 per cento rispetto all'euro, ma lo zloty è più debole rispetto all'anno precedente del 5,4 per cento. Uno zloty debole aiuta le esportazioni. Gli esperti sottolineano che la dimensione reale della recessione economica si è rivelata meno grave di quanto precedentemente previsto. Dalle previsioni della Camera nazionale dell'economia risulta che nel 2020 l'export diminuirà dai 230,3 miliardi di euro dell'anno precedente, a 208,4 miliardi di euro, ciò significherebbe una diminuzione del 9,5 per cento. Nel 2021 si prevede una crescita dell'export del 8,2 per cento. (Vap)