Business news: Bielorussia, al via lavori costruzione nuovo stadio con finanziamenti dalla Cina

- Sono iniziati a Minsk i lavori per la costruzione del nuovo Stadio nazionale dedicato agli eventi calcistici in Bielorussia, insieme a quelli per una piscina olimpica. Le due infrastrutture sportive verranno edificati grazie al sostegno finanziario della Cina, che ha donato 240 milioni di dollari alle autorità di Minsk, come annunciato dal vicepremier bielorusso Nikolaj Snopkov durante la cerimonia per l’avvio dei lavori di costruzione. Inizialmente la somma donata da Pechino alla Bielorussa era stata stimata in circa 180 milioni di dollari. (Rum)