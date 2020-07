Roma: all'inaugurazione del Cinema America anche Conte con la fidanzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugurazione con sorpresa per la prima serata dell'arena dei ragazzi del Cinema America: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato in piazza San Cosimato nel quartiere Trastevere a Roma accompagnato dalla fidanzata Olivia Paladino. Si è intrattenuto qualche minuto con il presidente dell'associazione Piccolo America, Valerio Carocci, che gli ha regalato la maglietta dell'associazione. Il premier si è poi seduto a terra per assistere alla proiezione del film, "La bella vita". In piazza, tra gli altri, il regista Paolo Virzì, Sabrina Ferilli, Claudio Bigagli, Massimo Ghini, Paolo Carnera e Maria Giovanna Caselli. (Rer)