Business news: Ucraina, Banca mondiale sblocca prestito da 350 milioni di dollari

- La Banca mondiale ha approvato un prestito da 350 milioni di dollari all'Ucraina finalizzato al sostegno delle riforme per la ripresa economica in modo da alleviare l'impatto della pandemia del Covid-19. Lo ha annunciato la stessa Banca mondiale secondo quanto riportato dalla stampa di Kiev. Lo stanziamento del denaro per l'Ucraina arriva dopo quello da 5 miliardi di dollari nell'ambito di un programma con il Fondo monetario internazionale (Fmi) lo scorso 9 giugno. La Banca mondiale auspica che questi prestiti possano anche rafforzare le riforme ucraine per il contrasto alla corruzione, oltre che per migliorare le condizioni per le fasce più deboli della popolazione. (Res)