Business news: Putin, in Russia la crescita economica del passato è la base per perdite minime nel 2020

- La crescita economica registrata dalla Russia negli ultimi tre decenni pone le basi per auspicare che il paese supererà la situazione determinata dal coronavirus con perdite contenute. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, parlando all'emittente televisiva "Rossiya 1". Il lavoro che abbiamo fatto negli anni passati ci permette di sperare che usciremo da questa situazione bene, con dignità e con perdite minime", ha affermato Putin. Secondo il presidente, l'industria russa è cresciuta recentemente del 90 per cento e la produzione è più che raddoppiata. "Dobbiamo fare ancora molto per diversificare l'economia, ma sta accadendo realmente", ha osservato Putin, che ha indicato al 4 per cento la previsione per l'inflazione nonostante le incertezze del periodo. (Rum)