Business news: Romania: permessi costruzioni residenziali in calo del 15 per cento in primi cinque mesi 2020

- In Romania il numero di permessi di costruzione di edifici residenziali emessi nei primi cinque mesi del 2020 è diminuito del 15 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ins) con un comunicato. Pertanto, tra il primo gennaio e il 31 maggio 2020, sono stati rilasciati 13.997 mila permessi di costruzione per realizzare degli edifici residenziali. Diminuzioni sono state registrate nelle seguenti regioni di sviluppo: Bucarest-Ilfov (-571 autorizzazioni), Sud-Est (-520), Sud-Muntenia (-348), Nord-est (-325), Centro (-321), ovest (-167) e Sud-ovest Oltenia (-237). Allo stesso tempo, sono stati registrati aumenti del numero di permessi nella regione di sviluppo Nord-Ovest (+15 permessi). A maggio sono stati rilasciati 3.062 permessi di costruzione per edifici residenziali, con un aumento del 33,7 per cento rispetto ad aprile, mentre rispetto al medesimo periodo dello scorso anno si segna un calo del 25,9 per cento. (Rob)