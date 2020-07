Business news: Grecia, per Banca centrale calo Pil del 5,8 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Grecia prevede un calo del Pil del paese nel 2020 del 5,8 per cento nello scenario migliore, che potrebbe trasformarsi un - 9,4 per cento in caso di una seconda ondata di coronavirus. E' quanto si legge in un rapporto diffuso dalla Banca centrale ellenica. Secondo l'istituzione finanziaria greca, la contrazione economica di quest'anno dovrebbe essere seguita da una ripresa a "V" con un + 5,6 per cento nel 2021 ed una crescita del 3,7 nel 2022. Secondo quanto evidenziato dalla Banca centrale greca, il paese potrà inoltre limitare l'impatto della crisi del coronavirus facendo un buon uso dei soldi che arriveranno dall'Europa. (Gra)