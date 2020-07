Business news: Turchia, a maggio più che raddoppiato deficit commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di maggio è più che raddoppiato il deficit commerciale della Turchia a causa di una contrazione delle esportazioni più rapida di quella delle importazioni. Lo ha reso noto l'istituto nazionale di statistica TurkStat, come riferisce il portale d'informazione turco "Ahval". Su base annua, il deficit commerciale è schizzato del 103 per cento a 3,42 miliardi di dollari, a seguito dell'effetto combinato di diminuzione del 41 per cento delle esportazioni a 9,97 miliardi e delle importazioni per il 28 per cento a 13,4 miliardi. Il lockdown nei paesi europei - maggiori destinazioni delle esportazioni turche - ha inferto un duro colpo, anche perché più di due terzi delle esportazioni turche derivano da materie e beni importati. Nei primi cinque mesi dell'anno, le esportazioni sono crollate del 20 per cento su base annua, a fronte di un calo delle importazioni del 5,2 per cento. (Tua)