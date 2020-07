Lavoro: Catalfo, bisogna intervenire su pensioni basse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario intervenire sulla questione delle pensioni basse. Lo ha detto il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo che oggi è intervenuta al Consiglio nazionale della Uil Pensionati. Si tratta, ha spiegato il ministro su Facebook, di "un tema che, in parte, abbiamo già affrontato con la Pensione di cittadinanza e su cui continueremo a lavorare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi in vista della legge di Bilancio. Inoltre, dobbiamo riprogettare il sistema degli ammortizzatori sociali al fine di renderli più semplici, snelli, concretamente orientati alla formazione e all’accrescimento delle competenze dei lavoratori. E la commissione che intendo istituire a breve darà un’importante accelerazione a questa riforma. Non solo - ha continuato -. Grande attenzione sarà posta agli interventi per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e, allo stesso tempo, alle tutele di quelli che hanno maturato una maggiore anzianità lavorativa, attraverso un rafforzamento della flessibilità in uscita, della staffetta generazionale e dei contratti di solidarietà espansiva. Infine, ho voluto rivolgere il mio più sincero in bocca al lupo a Carmelo Barbagallo per la sua nomina a nuovo segretario generale della Uil Pensionati. Sono sicura che svolgerà un’ottimo lavoro a tutela di questa categoria".(Rin)