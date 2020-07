Business news: vice ministro Finanze greco, calo del Pil tra 5 e 8 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil della Grecia calerà tra il 5 e l'8 per cento nel 2020: lo ha dichiarato il viceministro delle Finanze, Theodoros Skylakakis, in un'intervista all'emittente televisiva "Ant1". Il viceministro ha sottolineato che, grazie alle misure messe in campo dal governo di Atene, il calo del Pil sarà inferiore al 10 per cento nonostante le conseguenze della pandemia del coronavirus. Per il 2021, secondo Skylakakis, la Grecia può attendersi una crescita del Pil simile a quella del 2019, ovvero dell'1,87 per cento, o un poco più alta. (Gra)