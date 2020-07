Decreto Rilancio: M5s, aumento pensioni invalidità traguardo coerente con nostre battaglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Davide Crippa, esprime "grande soddisfazione perché - annuncia in una nota - abbiamo da poco approvato in commissione alla Camera, un emendamento, che porta anche la mia firma, condiviso con tutta la maggioranza, al decreto Rilancio, tramite il quale portiamo l'assegno per le pensioni di invalidità a 516 euro". Il parlamentare prosegue: "Il Movimento cinque stelle è da sempre vicino a chi è in difficoltà, lo abbiamo dimostrato lavorando per l'entrata in vigore di misure quali il reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza e il reddito di emergenza, e l'aumento della pensione di invalidità era uno dei temi che ci stava molto a cuore. In questo modo - continua l'esponente del M5s - questi nostri connazionali potranno fruire di un sostegno più dignitoso per poter andare avanti. Era una questione di civiltà. Su questo c'era stato un importante e apprezzabilissimo impegno del governo, nella persona dello stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel recente question time di Montecitorio". (Com)