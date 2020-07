Usa: debutterà questo fine settimana il nuovo video di Biden che parla dei genitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Debutterà questo fine settimana il nuovo video elettorale di Joe Biden, il presunto candidato del Partito democratico alla Casa Bianca: si intitola "Taught Me" e racconta come i suoi genitori gli hanno insegnato "che il successo significa guardare il proprio figlio, e rendersi conto che è diventato migliore di te". Il messaggio fa parte dello sforzo di Biden di trasformare la sua esperienza in ciò che il suo comitato elettorale definisce "un punto di forza fondamentale", in un momento in cui il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump sta sostenendo che il passato di Biden si può riassumere in "quattro decenni di tradimento, calamità e fallimento". La campagna di Biden cercherà di mettere invece in evidenza "l'esperienza di leadership e i valori fondamentali di Biden". Il video sarà diffuso inizialmente su YouTube, Hulu e altre piattaforme di streaming in Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, North Carolina, Florida e Arizona.(Nys)