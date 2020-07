Usa: Navarro, i cinesi hanno creato il virus in laboratorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere economico della Casa Bianca, Peter Navarro, ha sferrato un attacco durissimo al Partito comunista cinese, accusandolo di aver "generato" il nuovo coronavirus in un laboratorio biologico, e poi di aver infettato centinaia di migliaia di cittadini infetti che hanno diffuso il contagio negli Stati Uniti. "Hanno generato il virus. Hanno nascosto il virus. Hanno mandato centinaia di migliaia di cittadini cinesi a seminare e diffondere il virus prima che ce ne accorgessimo", ha detto Navarro in un'intervista a "Msnbc". "Mentre impedivano qualsiasi viaggio interno da Wuhan a Pechino o Shanghai, bloccando la loro rete di trasporto, hanno deliberatamente permesso a cittadini cinesi infetti di recarsi negli Stati Uniti, in Italia e altrove". Alla domanda sul perché il Covid-19 stia avendo un picco negli Stati Uniti, Navarro ha risposto: "È una domanda molto interessante, e va alle origini del virus. Quando il virus è uscito, una delle altre cose che i cinesi hanno fatto, non è stata proprio divulgare la sequenza del genoma, in modo che potessimo capire cosa fosse in realtà la sequenza del genoma. In pratica hanno ripulito tutti quei laboratori in cui questo potrebbe essere venuto fuori. Tutti pensavano, e questa era una presunzione ragionevole, che il calore e l'umidità avrebbero eliminato il virus. Non sembra così. Questo sembra più un virus armato". Navarro ha anche attaccato Anthony Fauci, l'infettivologo membro della task force anticoronavirus della Casa Bianca. (Nys)