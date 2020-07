Decreto Rilancio: Gualtieri, conclusi lavori commissione Bilancio con miglioramento misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, commenta su Facebook l'ok al decreto Rilancio da parte della commissione Bilancio della Camera. "La commissione ha concluso i lavori per la conversione del dl Rilancio, contribuendo a rafforzarne e migliorarne le misure", scrive Gualtieri. "E' il decreto legge più ambizioso della storia - aggiunge il ministro - e ha richiesto un impegno senza precedenti. Un particolare ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo: dai relatori Luigi Marattin, Fabio Melilli e Carmelo Massimo Mesito al presidente della commissione, Claudio Borghi, dai deputati ai viceministri e sottosegretari, fino a tutti gli uffici coinvolti, in particolare quelli della Camera. E' con questo spirito di collaborazione che sfide così complesse come quella del Covid vanno affrontate e superate", conclude Gualtieri. (Com)