Usa: nuove regole Ue sul coronavirus, a cinque turisti è stato rifiutato l'ingresso in Sardegna

- A cinque statunitensi che hanno volato con un jet privato verso l'isola mediterranea della Sardegna è stato rifiutato l'ingresso in Italia a causa delle nuove restrizioni di viaggio dell'Unione Europea per i paesi con un alto tasso di infezione da coronavirus, ha detto la polizia di Cagliari all'emittente "Cnn". Il jet privato - che è decollato dal Colorado con 11 aspiranti vacanzieri a bordo - è arrivato all'aeroporto di Cagliari mercoledì mattina. All'inizio di questa settimana, l'Ue ha formalmente concordato una serie di raccomandazioni che permettono l'ingresso ai viaggiatori provenienti da fuori del blocco. Ma la lista dei 14 paesi non comprendeva gli Stati Uniti, il cui attuale tasso di contagio del Covid-19 non soddisfa i criteri stabiliti dall'Ue per essere considerato un "paese sicuro". I cinque cittadini statunitensi viaggiavano con amici provenienti dalla Nuova Zelanda, dal Regno Unito, dalla Germania e dall'Italia. C'erano anche tre bambini a bordo. Le autorità italiane hanno cercato di "trovare una soluzione" al problema dei viaggiatori statunitensi, ha detto il portavoce della polizia, ma non c'è stato modo di aggirare il nuovo decreto entrato in vigore martedì. Dopo circa 14 ore a terra, tutto il gruppo ha deciso di lasciare Cagliari con il jet lo stesso giorno e si è diretto verso Birmingham, in Inghilterra, ha detto la polizia. (Nys)