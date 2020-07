Fd'I: domani parte raccolta firme per dimissioni governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da domani, sabato 4 luglio, Fratelli d'Italia inizierà la raccolta delle firme per chiedere le dimissioni del Governo Conte e indire le elezioni a settembre. Sarà possibile firmare la petizione in tutte le maggiori piazze italiane e online all'indirizzo: https://www.fratelli-italia.it/pde5stelleacasa/. Non sarà prevista, invece, la raccolta firme nel corso della manifestazione di domani a Piazza del Popolo a Roma che, come annunciato, si svolgerà senza simboli di partito e solo con bandiere tricolori. Lo rende noto l'ufficio stampa di Fratelli d'Italia. (Com)