Infrastrutture: Tomasi (Aspi), su A14 contiamo di risolvere questione per prossima settimana

- L'amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi, ospite di "Zapping" su Rai Radio1, in merito alla situazione del traffico sulla A14 ha annunciato: "Contiamo di poter risolvere la questione per la prossima settimana. Ho parlato poco fa con la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli - ha continuato l'ad di Aspi - , non possiamo riversare sugli utenti le contrapposizioni che ci possono essere state tra autorità giudiziaria e società". (Rin)