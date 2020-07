Intesa Sanpaolo: Messina su Ubi, ora la parola agli azionisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A quanto risulta - sottolinea Messina in una nota - alcuni di loro hanno già iniziato a farlo con trasparenza e oggettività, sottolineando proprio alcuni dei punti qualificanti della nostra offerta: attenzione al territorio e alle comunità che li contraddistinguono. Quella che nasce è una nuova realtà bancaria che trarrà la sua forza proprio dal solido rapporto che già esiste con le comunità con cui opererà, le famiglie, gli imprenditori, le Fondazioni". Prosegue Messina: "La prospettiva che offriamo, diversamente da quanto sottolineato nel comunicato, è di essere parte di un importante progetto che avrà nella creazione di valore per tutti gli stakeholder - azionisti, management, dipendenti, clienti - e nella distribuzione di flussi di dividendi sostenibili nel tempo alcuni significativi punti di forza e che, nel contempo, contribuirà in maniera determinante allo sviluppo dell'economia reale di tutte le aree interessate offrendo a tutte le persone un futuro di solidità e serenità in base ad un track record indiscutibile così come confermato dalle autorizzazioni di Bce, Banca d'Italia, Ivass alla luce di ampie e approfondite analisi aggiornate e prospettiche". (Com)