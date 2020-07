Ponte Genova: Tomasi (Aspi), prevista perdita di oltre 1 miliardo nel 2020 e di 300 milioni nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi, ospite di "Zapping" su Rai Radio1 ha sottolineato: "ovviamente la mancata chiusura del contenzioso, dopo due anni dal crollo del ponte Morandi, sta mettendo in grande difficoltà finanziaria la società. Non riusciamo ad accedere al mercato del credito, faremo fatica - ha aggiunto - ad andare avanti con gli investimenti". Tomasi ha aggiunto: "Ci attendiamo una perdita di ricavi di oltre 1 miliardo di euro nel 2020 e di 300 milioni nel 2021". Quanto al prestito Sace, l'ad di Aspi ha concluso: "Lo stiamo aspettando, è un processo molto complesso: ad oggi non possiamo, però, farci affidamento perché non abbiamo la certezza di poterlo avere". (Rin)