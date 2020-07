Usa: la Major League Baseball ha annullato l'All-Star Game

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Major League Baseball ha annullato il suo All-Star Game annuale a causa della pandemia di coronavirus. È la prima volta che succede dalla Seconda guerra mondiale. Lo riporta il sito "The Hill". La partita era stata programmata per essere giocata al Dodger Stadium di Los Angeles il 14 luglio. I Dodgers invece ospiteranno la partita nel 2022. "Una volta che è diventato chiaro che non potevamo celebrare l'All-Star di quest'anno, volevamo premiare i Dodgers con il prossimo All-Star Game disponibile, che è il 2022", ha detto il commissario Rob Manfred a "MLB.com". Nonostante la cancellazione dell'All-Star Game, MLB è ancora impegnata a giocare nel 2020. Nella sua forma attuale, il campionato è destinato ad iniziare una stagione di 60 partite dal 23 al 24 luglio. L'Nba e la Nhl dovrebbero terminare le loro stagioni con i playoff modificati. (Nys)