Francia: premier Castex, ecologia "al centro delle priorità" del presidente Macron

- L'ecologia "non è un'opzione" ma una linea che "trascende la classe politica" di appartenenza e che è "al centro delle priorità" della presidenza francese. Lo ha detto il nuovo primo ministro Jean Castex in un'intervista rilasciata questa sera all'emittente "Tf1". "Noto con soddisfazione questa evoluzione globale e positiva. È al centro delle priorità che il presidente della Repubblica (Emmanuel Macron) mi ha chiesto di mettere in atto", ha dichiarato il premier. Tra le priorità, inoltre, Castex ha parlato di "rilancio" ed investimenti nei "settori del futuro". "Il dialogo sociale sarà il metodo", ha continuato il premier, spiegando che "quando si è in crisi bisogna continuare a sostenere l'economia ma bisogna fare delle scelte giudiziose che permettano di ricostruire, di guadagnare in sovranità economica, di avere una Francia più economa dal punto di vista del rispetto per l'ambiente".(Frp)