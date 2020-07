Decreto Rilancio: Crimi, approvato emendamento che supera blocco arruolamento 455 idonei agenti Polizia di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, osserva in merito al decreto Rilancio: "Ho seguito per diverso tempo l'annosa questione dei 455 aspiranti allievi agenti della Polizia di Stato. Oggi - continua il viceministro all'Interno su Facebook - possiamo dire che ce l'abbiamo fatta: grazie all'importante lavoro svolto dai portavoce del M5s, dal ministero dell'Interno e dal dipartimento della Polizia di Stato, che ringrazio per la disponibilità e collaborazione, è stato appena approvato l'emendamento che supera il blocco dell'arruolamento per i 455 idonei. Un risultato importante, fatti che valgono più di mille parole. Finalmente l'attesa è finita - conclude Crimi -, presto queste donne e questi uomini potranno veder realizzato il loro sogno di servire il nostro Paese e i tutti i cittadini nella Polizia di Stato". (Rin)