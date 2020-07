Italia-Usa: messaggio di Mattarella a Trump per il 4 luglio, "profondo legame"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, i "migliori auguri" in occasione del 244° anniversario della Dichiarazione di Indipendenza. "Mi è gradito formulare, a nome di tutti gli italiani e mio personale, i migliori auguri per l'amico popolo americano", si legge nel messaggio pubblicato sul sito dell'Ambasciata d'Italia negli Stati Uniti. "Lo storico e profondo legame tra i nostri due Paesi, cementato dalla presenza di una ampia e attiva comunità di origine italiana negli Stati Uniti e da vitali scambi commerciali e culturali, è stato riaffermato con vigore anche nell'attuale drammatica emergenza sanitaria", aggiunge il presidente della Repubblica che, "nel rinnovare la sincera gratitudine per la solidarietà dimostrata in tale occasione", si dice "certo che il rapporto tra Stati Uniti e Italia non potrà che emergere ancora più solido nella costante condivisione dei principi di libertà, pace, giustizia e democrazia". La lettera continua con il "vivo auspicio che Washington e Roma, forti anche del legame transatlantico e dei sottesi valori, possano ulteriormente sviluppare, in ogni ambito e consesso, una preziosa e fattiva collaborazione, a beneficio dei propri cittadini e a favore della salute, della sicurezza e della prosperità economica internazionale". "Con questo spirito e nel gradito ricordo del nostro incontro a Washington, sono lieto di rivolgerle i miei più calorosi auguri per la sua persona, la sua famiglia e per tutti i cittadini degli Stati Uniti d'America". (Com)