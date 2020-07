Sanità: Zingaretti, aumentare investimenti nella ricerca sia grande priorità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentare investimenti nella ricerca come grande priorità nazionale per ricollocare l'Italia negli investimenti produttivi ad alto valore aggiunto. È questa una base di partenza per la proposta di riforma sanitaria annunciata oggi dal segretario del Pd Nicola Zingaretti, intervenuto a Milano al convegno organizzato dal Partito democratico sul tema "Lombardia: un'altra sanità per vivere sicuri". "Credo che alcune grandi linee guida le abbiamo capite, starà poi alle Regioni vedere come applicarle", ha detto Zingaretti, ricordando di aver fatto in Lazio le "case della salute" e di aver "costruito intorno agli ospedali la sanità territoriale: in tutto il Lazio nel weekend ci sono gli ambulatori di medici di medicina generale che evitano che le persone vadano nei pronto soccorso e offrono un sistema di cura". "Servono risorse finanziarie che non sono una spesa, ma un investimento – ha proseguito il segretario dem - che a regime comporteranno una riduzione della spesa sanitaria, perché un ricovero inappropriato costa cento volte di più che mettere la banda larga nelle case per avere un rapporto con la sanità attraverso la rete digitale". "Dobbiamo aumentare investimenti nella ricerca – ha esortato Zingaretti – la ricerca biomedica, dei settori della scienza della vita, della farmaceutica come grande priorità nazionale per ricollocare l'Italia negli investimenti produttivi ad alto valore aggiunto". (Rem)