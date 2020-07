Zes: Cestari (Camera Commercio Italafrica) a "Nova", sono un'opportunità per il Sud che non va sprecata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le Zone Economiche Speciali sono un'opportunità per il Sud che non va sprecata. Purtroppo sono ancora molte le criticità che impediscono di sfruttarne a pieno le potenzialità". Lo ha detto a "Nova" il presidente della Camera di Commercio Italafrica Centrale Alfredo Cestari che guida l'omonimo gruppo imprenditoriale. "La fiscalità di vantaggio, soprattutto nel Mezzogiorno, con un'attenuazione significativa di Ires e Irpef, potrebbe davvero favorire - ha spiegato Cestari - l'insediamento di nuovi investimenti aziendali, ma è necessario discuterne con precisione le effettive modalità di applicazione in sede europea". "Certo - ha aggiunto - l'emergenza prodotta dalla pandemia e la sospensione della norma comunitaria che vieta gli aiuti di Stato potrebbe aprire una finestra in questo senso. Bisogna essere pronti, noi con il progetto Sud Polo Magnetico che stiamo presentando alle istituzioni vogliamo fornire il nostro contributo in questo senso". (segue) (Ren)