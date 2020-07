Zes: Cestari (Camera Commercio Italafrica) a "Nova", sono un'opportunità per il Sud che non va sprecata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fino ad oggi purtroppo - ha dichiarato a "Nova" Cestari - anche la burocrazia ha creato numerosi problemi: troppi sono i passaggi amministrativi da affrontare per le aziende interessate e confusa è la stessa normativa, come evidenziato da autorevoli osservatori. Bisogna semplificare". "Va aggiunto che la leva fiscale non può essere ritenuta sufficiente - ha proseguito Cestari - se le Zes sono uno strumento finalizzato allo sviluppo di aree economicamente depresse, le aree individuate per gli insediamenti vanno corredate da significativi investimenti logistici e infrastrutturali". "Secondo la nostra ipotesi di lavoro, una parte consistente delle Zes meridionali potrebbe essere indirizzata verso l'implementazione delle relazioni economiche, commerciali e industriali con il continente africano, dando finalmente sostanza alla suggestiva immagine di un Mezzogiorno inteso come hub italiano ed europeo proiettato verso il Sud del mondo", ha concluso Cestari. (Ren)