Decreto Rilancio: Lega, fondo da 6 milioni per operatori settore fieristico

- Arriva un fondo da 6 milioni per gli operatori del settore fieristico. Lo afferma la deputata della Lega Rebecca Frassini, prima firmataria di un emendamento al decreto Rilancio, in una nota congiunta con i deputati della Lega in commissione Bilancio della Camera Giuseppe Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Emanuele Cestari, Silvana Comaroli, il capogruppo Massimo Garavaglia, Vannia Gava e Maura Tomasi. "Siamo riusciti a fare ragionare questo governo e abbiamo ottenuto un'importante risultato, molto atteso dagli operatori del comparto fieristico, gravemente danneggiato dal lockdown e dall'emergenza sanitaria - spiega -. Grazie alla Lega, sarà istituito un fondo da 6 milioni di euro a supporto delle imprese del settore degli allestimenti di strutture espositive per fiere e manifestazioni. Il comparto, che genera un business annuale di circa 60 miliardi, ha stimato perdite dell'80 per cento del proprio fatturato, con ricadute importanti su occupazione e indotto".(Com)