Fase 3: Zingaretti, presenteremo manifesto su tre grandi pilastri, sanitario, socio sanitario e terzo settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Presenteremo un manifesto di cose da fare molto concrete, perché se il Covid può diventare un'opportunità, ora il problema è superare tutte le resistenze psicologiche e costruire un sistema a tre grandi pilastri: la scienza con gli investimenti, ospedali che puntano all'appropriatezza delle cure delle grandi patologie e, intorno ad essi, una sanità di territorio connessa sia con la scienza sia con gli ospedali che cura e fa prevenzione". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, intervenendo al convegno organizzato a Milano dal Partito democratico sul tema "Lombardia: un'altra sanità per vivere sicuri". "Per farlo - ha proseguito Zingaretti - dobbiamo avere il coraggio di rivisitare un modello che si fonda su tre altri grandi pilastri: sanitario, socio sanitario e terzo settore". "Nei territori dove si sono avuti risultati positivi sul covid si sono avuti perché queste tre dimensioni hanno dialogato molto più che non in passato", ha concluso il segretario dem. (Rem)