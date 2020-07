Scuola: Vacca (M5s), sbagliato dare altri soldi a paritarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Vacca, deputato del Movimento 5 Stelle e capogruppo in commissione Cultura, afferma: "Siamo molto amareggiati per quel che è avvenuto in Commissione Bilancio dove pezzi di maggioranza e opposizione si sono accordati per un emendamento al Dl Rilancio che stanzia ulteriori 150 milioni per le scuole paritarie. In queste settimane ci siamo opposti a questa linea, evidenziando come fossimo disposti ad un dialogo costruttivo soltanto per la fascia d'età 0-6, tenendo conto della tutela dei lavoratori a seguito dell'emergenza dovuta al Covid, e rimarchiamo oggi, ancora una volta, come il Movimento 5 Stelle sia per la scuola pubblica e statale, secondo i dettami della Costituzione. In tal senso ricordiamo l'impegno per il miliardo aggiuntivo (5,6 in totale) ottenuto dalla ministra Azzolina per la riapertura in sicurezza delle scuole a settembre". Vacca, inoltre, precisa che "questi 150 milioni sono, in gran parte, in quota alle opposizioni che hanno stabilito di concentrare queste risorse a disposizione sulle scuole paritarie. Solo per questo motivo è passato l'emendamento. Noi, come Movimento, siamo riusciti a far sì che questi fondi fossero in larga parte messi per la fascia di età 0-6: è una differenza importante perché questa fascia riguarda un servizio socio-educativo che comprende scuole comunali, asili e nidi", conclude. (Com)