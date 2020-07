Decreto Rilancio: Boschi (Iv), approvata misura per incentivare acquisto automobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Italia viva alla Camera, Maria Elena Boschi, annuncia: "in commissione Bilancio, grazie anche all’impegno di Italia viva, abbiamo approvato una nuova misura per incentivare l’acquisto di automobili con un emendamento al decreto legge Rilancio. In un momento di crisi - continua la parlamentare su Facebook - occorre sostenere i consumi e aiutare la famiglie, ma soprattutto consentire ad un settore fondamentale come quello dell’automotive di sopravvivere ed evitare una emorragia di posti di lavoro". (Rin)